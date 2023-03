Naso rotto per Karsdorp, Matic recupera

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Poco meno di due giorni per preparare il Derby. La Roma ieri è tornata nella capitale in seguito alla trasferta in Spagna di Europa League. I giallorossi sono atterrati alle 12.45, e circa tre ore dopo - alle 15.30 - sono scesi in campo al Fulvio Bernardini per la seduta di scarico. Classica divisione tra chi ha giocato giovedì scorso in Spagna e chi invece è rimasto in panchina: palestra per i primi, mentre lavoro sul campo per i secondi. Non potrà giocare il derby Rick Karsdorp: l'olandese ha svolto gli esami strumentali subito dopo il suo ritorno a Roma e già oggi verrà operato per ridurre la frattura alle ossa nasali. Il suo recupero è previsto per il ritorno dalla sosta per le nazionali. Al suo posto, sulla fascia destra ci sarà Zalewski, fresco di convocazione con la Polonia per le qualificazioni a Euro 2024 contro Repubblica Ceca e Albania. Per il derby dovrebbe invece tornare tra i convocati Ola Solbakken, il norvegese ieri si è allenato con la squadra - insieme a lui anche i giovani Pisilli, Keramitsis e Majchrzak - e ha smaltito completamente l'affaticamento muscolare. Oggi alle 16.30 ci sarà l'ultimo allenamento, dove verranno valutate anche le condizioni di Matic, ieri a riposo per il virus intestinale che l'ha tenuto fuori con la Real Sociedad. In caso di forfait del centrocampista serbo, è pronto a giocare al fianco di Cristante, Wijnaldum, dopo i 90 minuti di giovedì scorso.