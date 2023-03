Mourinho vince il primo round: sarà in panchina stasera con la Juve

José Mourinho sarà in panchina questa sera contro la Juventus. La Corte d’Appello ha sospeso la squalifica di due giornate comminate all’allenatore portoghese dopo l’espulsione subita martedì scorso contro la Cremonese. La Procura Federale infatti ha chiesto più tempo per valutare quanto accaduto e il caso dovrebbe chiudersi il 10 marzo, giorno della prossima udienza: al momento l'ipotesi più probabile è la riduzione della sanzione, motivo per cui Mourinho salterebbe Roma-Sassuolo. Il IV Uomo Serra invece rischia di essere fermato fino al termine della stagione.

Lo Special One, apparso molto carico ieri a Trigoria, affronterà la Juventus e lo farà con i migliori: Pellegrini, colpito da una sindrome influenzale, stringerà i denti e sarà in campo. Al suo fianco è pronto Dybala, in attacco invece tornerà Abraham. A centrocampo si va verso la coppia Cristante-Matic, mentre sulle fasce spazio a Spinazzola e Karsdorp. Confermato il trio difensivo Ibanez-Smalling-Mancini davanti a Rui Patricio.

(La Repubblica)