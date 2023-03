Mourinho tra le big europee e l’obiettivo Champions. Friedkin resta in attesa

Ad oggi ci sono due date sottolineate nel calendario personale di Mourinho: 31 maggio e 4 giugno. Sono i rispettivi epiloghi dell’Europa League – dove la Roma nei quarti affronterà il Feyenoord per poi, eventualmente in semifinale incrociare la vincente tra Bayer Leverkusen e St. Gilloise – e del campionato [...] Cammini paralleli con un obiettivo di fondo – la qualificazione alla prossima Champions – che rimane uno degli spartiacque per il terzo anno dello Special a Roma. [...] Per continuare insieme un matrimonio che da contratto dovrebbe comunque terminare nel 2024, José vuole prima capire quali sono i margini di operatività del club. È consapevole, perché non vive su Marte, che il programma originario di avere a disposizione una squadra che possa competere per lo scudetto al terzo anno, è alquanto improbabile. I sopraggiunti paletti del Fpp sono una mannaia che si è abbattuta sulla Roma che ne limita il raggio di azione. [...] Il rapporto con il gm Pinto rimane un falso problema. Il connazionale è il dirigente di riferimento della proprietà ma a decidere sono i Fredkin. Per questo motivo nelle ultime uscite pubbliche risalenti a febbraio, José ha spostato il mirino chiedendo un incontro chiarificatore con Dan. Negli ultimi tempi il presidente ha frequentato maggiormente Trigoria. Ma al di là dell’assoluto riserbo che vige sulle dinamiche societarie, l’impressione è che per i Friedkin ad oggi il problema-Mou non esista. [...]

(Il Messaggero)