Mourinho stasera "torna" in panchina

IL TEMPO (L. PES) - Mourinho in panchina contro la Juventus. Questa la decisione della Corte Sportiva che ha sospeso la squalifica del tecnico portoghese. Il club giallorosso, per la prima volta in questa stagione (non lo aveva fatto dopo le due giornate inflitte in seguito a Roma-Torino) ha presentato venerdì il ricorso in appello per entrambe le giornate assegnate all’allenatore. Nella tarda mattinata di ieri, mentre Mou era a seguire il match della Primavera al Tre Fontane, è arrivata la decisone della Corte. Il portoghese, perciò, ci sarà stasera all’Olimpico per il big match contro i bianconeri.

La sospensione deriva dalla necessità da parte degli organi giudicanti di un supplemento d’indagine che permetta di reperire tutti gli elementi per ricostruire nei dettagli i fatti dello Zini di Cremona. Condannare Mourinho e danneggiare la Roma senza avere un quadro completo della situazione (l’indagine della Procura è ancora aperta) non sarebbe stato corretto.

La prossima udienza è fissata per sabato 10 marzo (vigilia di Roma-Sassuolo) alle ore 14.30, quando sarà più chiaro l’eventuale, a questo punto, provvedimento nei confronti di Mourinho, e si saprà di più anche sulle ripercussioni che l’episodio avrà per l’arbitro Serra, che intanto per questo turno resterà fermo. Un risultato importante raggiunto dalla Roma e dai suoi legali, con l’ausilio dell’Avvocato Conte. Ora Mou potrà preparare al meglio Roma-Juve, con la consapevolezza di poter aiutare da vicino la sua squadra.