Mourinho si difende in Procura: audio decisivi per Chiné

Circa 50 minuti, tanto è durata l’audizione di José Mourinho ieri in Via Campania, a Roma, nei locali della Procura Federale, dove l’allenatore della Roma era stato convocato dal procuratore Giuseppe Chiné per approfondire quanto successo martedì a Cremona con Marco Serra. (...) L’allenatore della Roma ha ribadito le frasi con cui sarebbe stato apostrofato da Serra: “Fatti i c….i tuoi“, quando ha chiesto spiegazioni per un fallo su Kumbulla e “Ti stanno prendendo tutti per il culo: vai a casa“, subito dopo l’espulsione. Mourinho davanti a Chiné ha sottolineato come sia inaccettabile un comportamento del genere da parte di un quarto uomo, che dovrebbe invece essere preposto a tenere calmi gli animi. E ha ribadito come sia stato provocato senza un motivo reale. (...) Chiné oggi sentirà in videoconferenza Serra, che è a Coverciano. E acquisendo anche alcune testimonianze di altri addetti ai lavori presenti sul campo e nello spogliatoio. Questa mattina la Roma presenterà il ricorso ufficiale contro la squalifica ufficiale di due giornate. Il ricordo dovrebbe essere discusso direttamente in giornata. (...)

(gasport)