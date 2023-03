Mourinho, ora la Roma aspetta l’annullamento delle due giornate

La sentenza definitiva arriverà venerdì pomeriggio, alle ore 14.30, quando la Corte Sportiva d’appello prenderà una decisione sul ricorso della Roma. [...] Per ora Mou ha goduto della sospensiva che gli ha permesso di andare in panchina con la Juventus, ma aspetta di sapere se potrà esserci anche contro Sassuolo e, soprattutto, Lazio. [...] Adesso la Roma venerdì si aspetta che la squalifica sia definitivamente annullata, proprio in virtù dell’evidente provocazione del quarto uomo. E anche il video di ieri delle Iene è considerato un altro mattoncino a proprio favore. Insomma, a Trigoria puntano a “smascherare” definitivamente Serra. E se poi la squalifica non sarà annullata, ci si aspetta almeno lo sconto di una giornata.

(gasport)