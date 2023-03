Mourinho: “La tempesta perfetta piace anche a noi”

Da quando la Roma ha messo piede sul suolo spagnolo è stata accompagnata da una serie di frasi chiave, che rappresentano una sorta di benvenuto da parte della Real Sociedad. [...] Se a questo si aggiunge lo stadio pieno e una coreografia speciale per la partita numero 100 della squadra di casa nelle coppe continentali, si capisce come anche l’avere a fischiare Kovacs, l’arbitro della lieta finale di Conference League contro il Feyenoord, sembrerebbe poco per i giallorossi. Ma a mettere a tacere tutte le paure c’è lui, José Mourinho. «A noi l’Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta – dice lo Special One – anche se alcune volte perdiamo. Lo stadio è una cosa molto bella, però alla fine è il campo che parla. L’ultima volta che ho visto uno stadio segnare una rete è stato nel 2005 in semifinale con il Liverpool: la palla non era entrata, ma lo stadio ha fatto gol (guidava il Chelsea, ndr ). Lo stadio aiuta, ma non gioca. Anzi, siamo felici di trovare una tempesta, la Roma giocherà meglio: l’ambiente caldo piace anche a noi». [...]

(gasport)