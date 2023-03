Mourinho in conferenza con Pellegrini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ultimo giorno di allenamento a Trigoria prima della partenza per la Spagna. Oggi alle 12.15 andrà in scena la rifinitura al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, con 15 minuti aperti alla stampa.

Dopo la seduta i giallorossi partiranno nel pomeriggio alla volta di San Sebastian, dove, alle 18.30 parleranno in conferenza stampa José Mourinho e Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso dopo il brutto intervento nella gara d'andata, costatogli 30 punti di sutura alla testa, ha ricevuto l'ok definitivo dai medici e potrà quindi tornare in campo con un caschetto protettivo.

Lo Special One dovrà sicuramente fare a meno di Diego Llorente: il difensore spagnolo è ancora alle prese con un fastidio all'adduttore e tornerà a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali, ad aprile. Risulta inoltre difficile una convocazione per Andrea Belotti, il centravanti ieri non ha partecipato all'allenamento a Trigoria - così come Llorente, Pellegrini e Solbakken - ma punta a essere arruolabile per il derby.