Mourinho, guai senza fine: Karsdorp infortunato. Tornerà tra un mese

Mourinho non potrà contare nemmeno su Karsdorp, già assente contro la Lazio per la frattura delle ossa del naso. Ieri il difensore olandese è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro per una lesione del menisco interno accusata durante il match di Europa League contro la Real Sociedad. Karsdorp è stato operato nella Klinik Gut di St. Moritz, dove rimarrà per alcuni giorni prima di iniziare il ciclo di riabilitazione. Per il terzino è la seconda operazione al ginocchio in questa stagione. Karsdorp salterà sicuramente le gare di campionato contro la Sampdoria, il Torino e l’Udinese e i quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Possibile un suo rientro il nel posticipo del 24 aprile a Bergamo con l’Atalanta. Una vera e propria maledizione quella del giocatore, alla quarta operazione da quando, 6 anni fa è approdato a Roma. [...]

(corsera)