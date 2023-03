Mourinho: "Gare così aumentano il rammario per partite come a Cremona"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «La partita di oggi mi rende difficile accettare la gara di Cremona. Non siamo la squadra più brava del mondo, ma apprezzo questo tipo di prestazioni». Queste le parole di Mourinho dopo la vittoria con la Juventus. Il tecnico portoghese ha poi analizzato la gara: «Oggi abbiamo vinto perché i giocatori sono stati bravi e hanno fatto una performance incredibile. Non è stata importante la tattica, ma l'atteggiamento di chi è sceso in campo. Abbiamo difeso molto bene, Rui Patricio ha fatto qualche miracolo, quando giochi contro dei top club devi avere un grande portiere». «Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti - ha agiunto il portoghese - se si gioca per nasconderli si riesce a portare a casa il risultato. Se invece non siamo al 100% soffriamo. Nelle gare isolate siamo capaci di fare ottime partite». Sulla sfida di giovedì con la Real Sociedad: «Loro hanno giocato venerdì, noi oggi. Sarà importante avere il giusto atteggiamento nelle due gare».