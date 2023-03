Mourinho difende Abraham, ma servono i gol. Altrimenti la Roma ora può venderlo

Il cuore c’è, le gambe stanno arrivando, il “killer instinct”, invece, finora fa soffrire di nostalgia. Volendo utilizzare tre istantanee, è questo il momento che Tammy Abraham sta attraversando. [...] La speranza è che stasera contro la Real Sociedad, in una Europa League da vetrina – e a 40 anni dalla nascita di quel «Grazie Roma» di Venditti che si ascolta all’Olimpico dopo ogni vittoria – Abraham ritrovi il vento nelle vele dei giorni migliori. In ogni caso, anche se le cifre dell’andata segnano un chiaro rallentamento rispetto a un anno fa, il 2023 ha fatto registrare dei segnali di progresso che nessuno sottovaluta, men che meno José Mourinho, che ha voluto la squadra a dormire a Trigoria. [...] Nella seconda parte della stagione serve la migliore versione di Abraham, altrimenti le strade tra lui e la Roma si potrebbero anche dividere. Con un club che deve fare plusvalenze, non è un mistero che dalla Premier League potrebbero arrivare proposte convenienti, con Everton e Aston Villa in prima fila. Prezzo fissato: 75 milioni. Per ora. Perché se tornasse il vero Abraham tutto potrebbe succedere.

(gasport)