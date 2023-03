Mourinho alla ricerca di continuità: “Dobbiamo vincerne tre di fila”

“Ci manca ancora la continuità“. Il monito arriva direttamente da José Mourinho. Non c’è Juventus senza Real Sociedad. Vincere per regalarsi un ritorno a San Sebastian più tranquillo e continuare quel percorso di crescita mentale su cui i giallorossi sono ancora troppo carenti: “Facciamo fatica ad avere la continuità di sapere che in una settimana dobbiamo vincere tre partite di fila“. Contro i bianconeri è stata solo la prima. La seconda si chiama Real Sociedad, poi Sassuolo. In un tour de force che si concluderà con il derby domenica 19 marzo. [...] Il diktat del vincente arriva forte e chiaro. Inaccettabili i blackout avuti con la “piccola” Cremonese. Le partite europee non portano a cali di tensione – Salisburgo docet. Ci penserà l’Olimpico, al 26esimo sold out, a mantenere alta la concentrazione: “L’empatia con i tifosi è un’iniezione di energia importante“.

(La Repubblica)