Mou: un'altra notte magica

LEGGO (F. BALZANI) - Torna l'Europa, e il re di Coppe vuole un'altra notte magica. Stasera (ore 21) all'Olimpico si gioca l'andata degli ottavi contro la Real Sociedad, al 4° posto nella Liga. «Una squadra a cui è dura fare gol. Oyarzabal è un gran giocatore, ma non è l'unico. Non è stato un sorteggio fortunato», avvisa Mourinho. Ma lo Special One sa che la sua Roma in notti del genere tradisce poche volte. «Loro ci guardano con lo stesso rispetto. Con le grandi siamo cresciuti a livello mentale. Facciamo invece fatica nella continuità. Negli ultimi anni questa squadra è sempre arrivata 6°-7°, si è persa un po' quella tensione». Vista con la Juve e anche col Salisburgo. Serve quella Roma per mettere la qualificazione sui giusti binari. Stasera manca solo Ibanez squalificato. Pronto all'esordio Llorente, ex di serata. Ballottaggi: Karsdorp o Zalewski, Matic o Wijnaldum e Abraham o Belotti. «Tammy in crisi? C'è solo un Abraham che mi interessa ed è quello di squadra». Infine no comment sul caso Serra: «Non parlo finché il processo non finisce».