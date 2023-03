Mou si affida ai titolari, Belotti è ok

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Undici titolari per puntare ai quarti di finale. I giallorossi oggi scenderanno in campo per confermare il risultato d'andata all'Olimpico, con Mourinho che nella giornata di ieri ha visto l'infermeria svuotarsi. Dopo una parte di allenamento in palestra, a Trigoria è andata in scena una rifinitura aperta alla stampa. Recuperati Pellegrini e Belotti: il capitano giallorosso è sceso in campo con il caschetto protettivo - poi rubato per scherzo da Mancini - e un cerotto, ed è pronto a indossare una maglia da titolare per la sfida di questa sera. Partirà invece dalla panchina il «Gallo», che ieri si è allenato con un tutore alla mano. In porta ci sarà il solito Rui Patricio, mentre la difesa sarà affidata al terzetto composto da Smalling, Ibanez (unico titolare annunciato da Mou) e Mancini. Turno di riposo per Zalewski ed El Shaarawy:

sulle fasce dovrebbero infatti agire Karsdorp sulla destra e Spinazzola a sinistra. Dopo la squalifica in campionato è pronto a tornare dal primo minuto Cristante, che andrà a formare nuovamente la coppia di centrocampo con Matic. Sulla trequarti, oltre al recuperato Pellegrini, ci sarà Dybala, autore dello splendido gol da fuori area col Sassuolo. Il ruolo da centravanti sarà invece occupato da Abraham.