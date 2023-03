Mou pronto a riabbracciare i nazionali

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mourinho è pronto ad abbracciare nuovamente parte del gruppo. Dopo gli impegni per le qualificazioni a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta, nella giornata di oggi torneranno nella Capitale gli Azzurri Cristante, Pellegrini e Spinazzola. Giorno di rientro anche per Rui Patricio dopo gli impegni con il suo Portogallo. Lo Special One, dopo una settimana di riposo per i giocatori rimasti a Trigoria, comincerà da domani a preparare al meglio la squadra per il rush di fine stagione, che comincerà domenica prossima - calcio d'inizio alle ore 18 - contro la Sampdoria. Il tecnico potrà contare anche su Zalewski, che oggi affronterà l'Albania di Kumbulla: il polacco si metterà infatti subito a disposizione della squadra viste le numerose assenze - tra i quali il centrale ex Verona - per la sfida contro i blucerchiati e sembra destinato a partire dal primo minuto in uno Stadio Olimpico all'ennesimo sold-out. Non rientreranno prima di mercoledì invece Wijnaldum, impegnato oggi con l'Olanda contro Gibilterra, Celik (che domani affronterà la Croazia) e Solbakken, visto l'impegno contro la Georgia di domani. Dovrebbe rientrare alla base tra oggi e domani invece Roger Ibanez: il brasiliano, che non potrà prendere parte alla gara di domenica dopo l'espulsione rimediata al derby, è rimasto in campo per 90 minuti nella sconfitta per 2-1 del Brasile contro il Marocco dello scorso sabato. Chiude la sfilza dei nazionali Dybala: l'argentino - impegnato all'una di notte in un'amichevole contro il Curacao - sarà l'ultimo a rientrare a Trigoria. Il suo arrivo è previsto per giovedì, ma la Joya potrebbe anticipare di un giorno il suo ritorno nella Capitale per mettersi subito a disposizione di Mou prima della sfida di campionato. Lo Special One già da domani dovrà iniziare a studiare la migliore strategia per affrontare una Samp in un ottimo momento di forma dopo una buona prestazione con la Juventus allo Stadium e vittoria in casa con il Verona. Orfana di Audero - per lui campionato finito - e a -9 dalla zona retrocessione, la squadra di Stankovic affronterà una Roma in piena emergenza difensiva. Le assenze di Ibanez, Mancini, Cristante, Kumbulla, potrebbero infatti favorire le manovre offensive dei blucerchiati, che arriveranno all'Olimpico con il peggior attacco della Serie A. Sono infatti solamente due i difensori di ruolo a disposizione, Smalling e Llorente. Mourinho dovrebbe tuttavia confermare la difesa a tre, schierando un esterno come terzo centrale: l'infortunio di Karsdorp - anche per lui stagione terminata anzitempo - ha complicato ulteriormente le cose, visto che più volte ha ricoperto il ruolo di braccetto di destra.

Gli indiziati principali sembrerebbero essere Celik e Spinazzola, con quest'ultimo che costringerebbe Llorente a spostarsi sulla fascia opposta, ma è possibile anche l'inserimento di un giovane della Primavera, come Keramitsis o Brian Silva.