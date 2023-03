Mou non si ferma e ipoteca i quarti. El Sha-Kumbulla: Real Sociedad Ko

Quindi la rosa della Roma non è così povera come diceva José Mourinho. Con quattro titolari diversi rispetto alla sfida con la Juve e con i gol di due riserve, i giallorossi schiantano la Real Sociedad, quarta nella Liga, controllando a piacimento la gara e ipotecando i quarti di Europa League. La Roma è stata brava a segnare all'inizio e alla fine e soprattutto a gestire bene lo sterile palleggio degli spagnoli, che hanno costruito solo due azioni peri-colose. Sarebbe stato un peccato chiudere l'andata con un vantaggio minimo, anche perché in terra basca l'atteggiamento della Real Sociedad sarà probabilmente diverso e più aggressivo. Ma il piano tattico di contenimento e ripartenza sarà quello preferito da Mourinho, che ieri ha vinto con due reti-manifesto della sua esperienza romana: una ripartenza di qualità e un colpo di testa su angolo. Ed è arrivato il nono clean sheet del 2023 […] Merito di una difesa sempre attenta e di un'ottima coppia centrale di centro-campo: in particolare Matic si è confermato giocatore di livello superiore. […] Nel girone di Europa League la Roma aveva sofferto il Betis, perdendo in casa e arrivando seconda in classifica, perché la squadra di Siviglia attaccava la porta con molti giocatori rendendo efficace l'ipnotico palleggio. La Real Sociedad, invece, tiene i terzini quasi sempre bloccati, e porta pochi elementi davanti alla palla, cosi le soluzioni sono prevedibili e i giallorossi vanno spesso in anticipo. […] La Roma ha un'identità tattica ben definita e un organico che consente un ambizioso finale di stagione. La Coppa Italia è un enorme rimpianto, c'è la possibilità di evitarne altri.

(gasport)