Mou-Lotito che scintille. Lo Special One: "Cosa guardi?". Il presidente: "E tu chi sei?"

Il derby non finisce mai, infatti già oggi la Procura Federale potrebbe far partire una inchiesta che coinvolgerà tesserati di Roma e Lazio. Nello spogliatoio, infatti, è successo un parapiglia. Già al fischio finale c'erano stati diversi faccia a faccia con Cristante e Marusic espulsi.

Dopo uscendo dal campo Romagnoli - secondo la Roma deviando dal percorso autorizzato - sarebbe passato davanti allo spogliatoio della Roma, dicendo ad alta voce: «Ora non parlate più?». A quel punto è uscito Mancini - descritto nudo - che avrebbe insultato il laziale con un «pezzo di m...». È intervenuto il presidente Lotito che ha cominciato a dividerli e, nonostante la squalifica, è apparso José Mourinho, secondo il club giallorosso autorizzato dal commissario ad andare nello spogliatoio, accompagnato dal vice Foti. Lo Special One avrebbe detto a Lotito: «Che c...o guardi?». Il numero uno biancoceleste avrebbe risposto: «Io sono il presidente della Lazio e tu chi sei? Questa è casa mia, tu non dovresti neppure essere qui». A quel punto è intervenuto il Gm Tiago Pinto a dividerli. Sono stati divisi anche Foti e Luis Alberto. Una quarta discussione si è riaccesa fra Marusic e Cristante. Infine i racconti di tanti hanno descritto come il preparatore atletico giallorosso Rapetti faceva un po’ una specie di “solo contro tutti”.