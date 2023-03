Mou litiga con Lotito: è rissa

Derby ad alta tensione anche negli spogliatoi dove è andata in scena un rissa tra Mourinho e Lotito. Il tecnico della Roma ha visto la partita all’interno del pullman parcheggiato nel piazzale antistante lo stadio Olimpico, a metà del primo tempo si è spostato in una sala interna predisposta e a fine partita ha raggiunto la squadra.

Davanti allo spogliatoio della Roma c’era un via vai di giocatori della Lazio che per raggiungere la loro stanza in realtà avrebbero dovuto seguire un percorso differente senza passare davanti a quelli della Roma. Da qui la lite tra Mancini e Romagnoli, con il giallorosso che avrebbe apostrofato il difensore con l'espressione "pezzo di m....". Lotito, lì presente, ha provato a disinnescare e a quel punto è arrivato Mourinho: «Che ca... ti guardi?». Pronta la risposta del biancoceleste: «Io sono il presidente della Lazio e tu sei ospite. Questa è casa mia e passo dove mi pare. E tu qui non ci potresti stare». Tiago Pinto ha assistito a tutta la scena ed è intervenuto per dividerli. Il tutto è accaduto davanti ai commissari della procura federale che hanno messo tutto a verbale, è inevitabile l’apertura di una nuova inchiesta. [...]