Mou, il derby è salvo (o quasi), smentita la versione dell'arbitro

LEGGO (F. BALZANI) - L'effetto Serra, le iene e l'Europa League che si avvicina. C'è sempre Mourinho al centro. Uno Special capace di attrarre risultati, polemiche e opinioni. A volte anche non richieste. Ieri il tecnico ha sorriso quando è andato in onda il servizio su Italia 1 in cui l'inviato Filippo Roma incalzava il quarto uomo sotto indagine della Procura per le frasi rivolte a Cremona. «Non ho detto nulla che potesse offenderlo. Non ho detto quelle parole lì («Hai rotto il c Ti prende per il culo tutto lo stadio, vai a casa», ndr) Ho detto un'altra cosa. Ho detto, Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area», la versione Serra smentita però dalle stesse Iene grazie al contributo di Giuliano Callegari, esperto di letture del labiale. Un servizio che sembra inchiodare il fischietto di Torino e che potrebbe portare all'annullamento totale della squalifica di Mourinho. La Procura Federale ha quasi ultimato le indagini e nel frattempo ha sospeso la squalifica per due giornate comminata dal Giudice Sportivo. Entro il fine settimana dovrebbe essere ascoltato Serra, per il verdetto ci vorrà ancora un po' ma a Trigoria sono ottimisti. La lungaggine dell'indagine dovrebbe comunque escludere il rischio derby per Mou qualora la squalifica dovesse essere confermata o ridotta. Ma dalla Procura filtra che il tecnico dovrebbe essere graziato proprio in virtù del comportamento di Serra. Derby salvo quindi, o quasi. Di certo lo Special One sarà oggi in conferenza e domani in panchina negli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Le voci sul suo conto riguardano pure il futuro. Il West Ham avrebbe bussato alla porta, senza trovare qualcuno ad aprire. Josè vorrebbe restare a Roma, ma vuole anche chiarezza dai Friedkin.