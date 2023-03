Mou, che succede? Il gioco, i pochi gol e il nervosismo: i problemi della Roma

Il giorno dopo fa ancora più male. Per uno specialista dei derby come José Mourinho perderne ben tre su quattro è un colpo duro, difficile da assorbire. Soprattuito perché poi Mou è entrato nei frullatore di una critica forte, sia mediatica che dei tifosi. leri radio e social ribollivano, la rabbia di un derby perso porta sempre a questo in una città come Roma. E come è inevitabile che fosse, Mou è salito sul banco degli imputati. Le accuse? Il gioco (o non gioco) dei giallorossi, il nervosismo dilagante nello staff tecnico che poi si ripercuote anche sulla squadra e sui singoli giocatori e una produzione offensiva spesso sterile. [...] Se l'atteggiamento difensivo della Roma era comunque piaciuto nella vittoria contro la Juventus o nel pareggio di San Sebastian contro la Real Sociedad, quello di domenica al derby non è proprio andato giù. [...] Poi c'è l'aspetto del nervosismo generale che si respira dentro la squadra che inizia a stancare anche molti tifosi. Domenica sono arrivati tre rossi, a Ibanez, Cristante e al preparatore dei portieri Nuno Santos. [...] E poi c'è la sterilità offensiva, con quei 35 gol in 27 partite che sono troppo pochi. La Roma in questa Serie A ha addirittura l’ottavo attacco [...]

(gasport)