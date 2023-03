Mou al quarto posto: «In Champions solo se giocheremo sempre così»

La Roma supera la Juventus e si riprende la zona Champions, salendo al quarto posto. Dopo la disfatta di Cremona serviva una risposta, ed è arrivata con il gol di Mancini che ha restituito il sorriso ai 65 mila dell'Olimpico. (...) «Sono ancora arrabbiato - le parole dello Special One - per la sconfitta di Cremona, non ho ancora superato la performance e il risultato di Cremona». (...) «Abbiamo vinto perché i giocatori sono stati bravi - ancora Mou - hanno dato il cento per cento. La scelta di giocare senza Abraham? Era importante avere la palla e non farli ripartire. Noi abbiamo difeso bene, Rui Patricio ha fatto qualche miracolo». (...) La zona Champions? Non si sa mai che Roma sarà, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti: se non siamo al 100% possiamo soffrire con tutti, il campionato è una maratona che dura 10 mesi. Sulla partita secca ce la possiamo giocare con tutti, anche con le squadre top come la Juventus. Dybala per noi è super, non so se sono pentiti di non averlo ma loro hanno 'grandi giocatori» (...)

(corsera)