Mou affronta il tabù Spagna: "Non hanno punti deboli"

Sfatare il tabù spagnolo e battere la Real Sociedad per ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Europa League. È questa la missione della Roma di Mourinho, impegnata

stasera all'Olimpico (inizio alle ore 18.45) contro una squadra che sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative e attualmente occupa il quarto posto nella Liga, alle spalle dei colossi Barcellona, Real e Atletico Madrid. […] Gli spagnoli danno il meglio lontano da casa: in questa edizione dell'Europa League hanno vinto 3 trasferte su 3,

compresa quella a Manchester con lo United. «Sarà difficile - conclude lo Special

One - ma sono sicuro che ci guardano con lo stesso rispetto con cui noi guardiamo loro».

(corsera)