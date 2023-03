Mou, a destra idea Cuadrado

Equivoci tanti. Acquisti sbagliati forse ancor di più. Fatto sta che a destra la Roma non ingrana. Non da oggi ma da tempo. Che siano esterni alti o bassi la musica è sempre la stessa. L’ultimo tentativo di mercato, Celik, per ora non ha convinto Mourinho che dopo averlo impiegato con continuità nella prima parte della stagione lo ha fatto cadere nel dimenticatoio. Al suo posto il redivivo Karsdorp o l’adattato Zalewski. Da qui l’idea di affiancargli per la prossima stagione un giocatore esperto, affidabile, preferibilmente a parametro zero. L’identikit porta al colombiano Cuadrado, a più riprese accostato nelle ultime stagioni alla Roma. Stavolta potrebbe essere la volta buona. Juan si libera infatti dalla Juventus dopo 8 anni. [...] È chiaro che molto dipende dalla permanenza di Mourinho nella Capitale.

(Il Messaggero)