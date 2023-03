Missione Olimpico. "Un prato perfetto per la stracittadina"

Erano già pronti a bordocampo durante i minuti di recupero di Roma-Sassuolo, gli agronomi di Sport e Salute, per entrare sul manto erboso e cominciare le prime attività di manutenzione. Perché il terreno, che fisiologicamente e naturalmente era stato messo a dura prova dopo l'impressionante affollamento del calendario, va sistemato al meglio in vista del derby tra Lazio e Roma.

Un appuntamento così importante, per la città e per la classifica, merita infatti una location delle grandi occasioni. Lo sperano Sarri e Mourinho, sempre molto critici in passato con il campo dell'Olimpico. Lo sono stati anche quest'anno, almeno fino alla sosta del Mondiale, durante la quale Sport e Salute ha lavorato sfruttando il tempo a disposizione per migliorare la fittezza e la robustezza del tappeto erboso, utilizzando mezzi tecnologici come le fito-lampade. In più, in ottica del freddo invernale delle tante partite che prevedibilmente avrebbero stressato il prato, sono state eseguite diverse semine idonee a svilupparsi nelle rigide temperature di questi mesi. I giardinieri di Sport e Salute non sono preoccupati in vista di Lazio-Roma. Negli ultimi giorni hanno lavorato molto intensamente per non dare alibi a giocatori e allenatori.

(La Repubblica)