Mille agenti contro i violenti

IL TEMPO (F. MUSACCHIO) - Mille agenti in campo per blindare lo stadio Olimpico. Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili impegnati già da questa mattina per la gestione dell'ordine pubblico e per garantire la sicurezza. Sale la tensione per il derby Lazio-Roma che si disputerà oggi alle 18 nella Capitale. Il messaggio che arriva da San Vitale è chiaro: bisogna evitare la guerriglia urbana.

Secondo le previsioni della Questura, l'Olimpico ospiterà circa 60mila spettatori che arriveranno nell'area ore prima del fischio di inizio. Ma tra i rischi segnalati c'è anche quello delle tifoserie gemellate dopo l'allerta diramata dal Viminale sul pericolo scontri.

Per questo motivo, il dispositivo messo in campo prevede controlli nella zona già da questa mattina alle 8, quando saranno sgomberate le aree circostanti lo stadio per le attività di controllo e prevenzione. Durante l'arrivo dei tifosi allo stadio, inoltre, saranno potenziate le operazioni di filtraggio e, probabilmente, ci saranno verifiche anche sugli striscioni.

Le forze dell'ordine, però, già da giorni sono impegnate nel monitoraggio delle tifoserie. Sotto controllo i luoghi di aggregazione dei due gruppi e oggi i servizi di prevenzione riguarderanno anche caselli autostradali e stazioni ferroviarie. Le prime interdizioni stradali intorno all'Olimpico scatteranno già dalle ore 14.

L'obiettivo del dispositivo di sicurezza previsto dalla Questura è quello di evitare possibili contatti tra le tifoserie, a cominciare dal flusso in entrata. Ai tifosi laziali è riservata l'area di parcheggio in via Macchia della Farnesina. I romanisti, invece, dovranno utilizzare l'area tra il PalaTiziano e lo stadio Flaminio. Ma non solo.

All'interno dello stadio saranno presenti 750 steward, mentre all'esterno le forze dell'ordine saranno impegnate nella gestione di uno dei match considerati "caldi" anche a seguito degli scontri tra le tifoserie del Napoli e dell'Eintracht Francoforte. Il timore che la partita possa rappresentare un'occasione per i violenti per replicare quanto accaduto nei giorni scorsi, ha contribuito al rafforzamento del dispositivo di ordine pubblico.

Infatti, servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio di ieri in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Sotto controllo anche il centro storico della città, dove proprio le tifoserie gemellate potrebbero ritrovarsi per dar vita ad episodi di violenze e scontri con le forze dell'ordine. Anche qui, la presenza delle forze dell'ordine è stata potenziata.