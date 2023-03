Metti una sera a cena con El Shaarawy e Zalewski

Numerosi tifosi giallorossi si sono dati appuntamento in un hotel nel quartiere Pineta Sacchetti, per una serata speciale As Roma, organizzata da Utr, Unione dei tifosi romanisti, insieme ai suoi club istituzionali. Tra i presenti Francesco Pastorella, direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations della Roma, gli applauditissimi giocatori Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski.

Zalewski, riferendosi al suo gol contro il Sassuolo, con innata modestia ha accennato alla casualità definendolo gol fortunato, mentre un «no» generale si è alzato nel salone ed El Shaarawy ha precisato «gol voluto!».

