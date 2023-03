Mese della verità. Olimpico alleato

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Marzo si preannuncia come mese decisivo per la stagione della Roma. I giallorossi avranno infatti a disposizione cinque partite per agguantare un posto (provvisorio) in Champions League e raggiungere i quarti di finale di Europa League. Un vero tour de force, che vedrà la squadra di Mourinho impegnata in una gara ogni tre giorni, prima di lasciare spazio all'ultima sosta per le nazionali che costringerà i campionati a fermarsi dal 20 marzo. Si comincerà domenica sera, quando la Roma, orfana dello Special One ma con un ritrovato Foti in panchina, affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico. Quattro di queste cinque gare si giocheranno tra le mura amiche dei giallorossi, con numerosi tifosi che hanno già acquistato i biglietti: diversi i settori esauriti per le sfide casalinghe contro Juventus, Sassuolo e Real Sociedad, mentre non sono ancora acquistabili i biglietti per le sfide contro Lazio (prelazione che partirà domani per gli abbonati, con vendita libera che partirà dall'8 marzo) e il ritorno in Spagna (si potranno acquistare oggi a partire dalle 16 al costo di 45 euro). Si dovrà necessariamente fare i conti con la stanchezza, come sottolineato spesso da Mourinho, i giallorossi dovranno gestire al meglio le forze in questi incontri ravvicinati, cercando di trovare una costanza di prestazioni e risultati che manca da inizio anno. A gennaio la Roma ha infatti ricominciato il campionato, dopo la sosta mondiale, vincendo quattro gare (Bologna, Genoa, Fiorentina e Spezia), pareggiando in rimonta con il Milan a San Siro e perdendo col Napoli al Maradona - dopo aver trovato il pareggio a 15 minuti dalla fine. Questo mese sarà, perciò, un crocevia per la stagione di Pellegrini e compagni: serve una serie di risultati positivi, oltre all'impegno con la Real Sociedad, in campionato. In concomitanza con i prossimi scontri diretti contro Juve e Lazio si giocheranno, infatti, altri big match tra le dirette concorrenti: domani il Napoli affronterà la Lazio, mentre il 19 marzo andrà invece in scena il derby d'Italia tra Inter e Juventus.