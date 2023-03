Mercato, terzini nel mirino Rabbia dei tifosi contro Zaniolo

LEGGO (D. PETROSELLI) - Parte la settimana che porta a Roma-Sampdoria ma in casa giallorossa è già tempo di mercato, dalle cui strategie dipenderà forse anche il destino di Josè Mourinho. In attesa di capire cosa ne sarà dei rinnovi di Smalling e Matic, Tiago Pinto pensa alle fasce, problema già da diverse stagioni. Con Spinazzola verso il prolungamento e la possibile partenza in prestito di Zalewski, i nomi sono tre sulla sinistra: Grimaldo del Benfica, che in estate si libererà a parametro zero, Tenorio del Brighton e Semedo del Wolverhampton. Al centro invece si pensa a Ndicka dell'Eintracht Francoforte ma anche a Djalo del Lille e Demiral dell'Atalanta. Intanto torna di moda Zaniolo, con l'ex giallorosso che ha attaccato la società giallorossa: «La verità verrà fuori. Il rinnovo? Dicevano che ero una punta di diamante, ma ero considerato una plusvalenza». E sul web la tifoseria lo ha attaccato pesantemente per questa nuova uscita