Max ci crede: "In Champions col -15? Sarebbe come vincere tre scudetti"

"Andare in Champions con una penalizzazione di 15 punti è difficile, quasi impossibile. Sarebbe come vincere tre scudetti", le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus. "I giallorossi stanno facendo un ottimo campionato, vengono da quattro vittorie casalinghe senza subire reti. - ha continuato il tecnico dei bianconeri -. Sarà una bella partita. Mourinho? Se mi accomunano a lui sono molto contento, ha vinto 26 trofei in carriera".

Allegri potrà contare su Miretti, mentre Milik, Kaio Jorge e De Sciglio sono out. Locatelli invece partirà dal primo minuto dopo la squalifica, mentre Pogba inizierà il match in panchina. In attacco Di Maria è favorito su Chiesa.

(Il Messaggero)