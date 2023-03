Maurizio Mattioli: "Gara aperta ma spero di vincere"

IL TEMPO - Tifoso vero, di quelli che non mancherebbero all'appuntamento di oggi per niente al mondo. Maurizio Mattioli si trova in Egitto, ma è pronto a fare ritorno in Italia per non perdersi il derby delle 18. Mancano ormai poche ore alla gara più sentita della Capitale, quella che quest'anno vale anche un posto in Champions, oltreché la momentanea supremazia cittadina.

Allo stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Roma, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Le due compagini arrivano al match con stati d'animo opposti e, sulla base di questo filtra ottimismo in casa Roma. A confermarlo è il celebre attore, di nota fede giallorossa, che così analizza il momento di Dybala & Co: «Tornerò giusto in tempo per la partita, mi aspetto chiaramente una vittoria dopo il ko con il Sassuolo. Serve una reazione, perché ho visto una Roma un po' opaca con gli spagnoli in coppa. Fortunatamente però ci siamo qualificati, questo è l'importante».

L'attore conferma la fiducia: «Dobbiamo tornare noi stessi e cercare di prendere punti. Il derby è derby, ricominciamo da qui, anche se la sfida è aperta a qualsiasi risultato. Sono ancora amareggiato per la sconfitta con il Sassuolo, ci sarebbero degli episodi da rivedere, ma ormai voltiamo pagina».

La Roma si prepara alla stracittadina ma non potrà contare sulla presenza del tecnico in panchina, a causa della squalifica rimediata dal portoghese contro la Cremonese: «Mourinho è spiritoso e simpatico e, aggiungerei, anche un po' provocatore: va bene così, ci può stare». Mattioli chiosa con un desiderio: «Spero sia un bel derby. Spero che lo vinca la Roma».