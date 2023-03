Matic rinnova, Smalling ci pensa ma l’incognita è Mou

E il primo è fatto. Nemanja Matic ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino a giugno 2024. Niente trattativa, comunicati ufficiali e foto di rito insieme a Tiago Pinto. Il centrocampista serbo proseguirà la sua avventura in giallorosso per un altro anno grazie alla clausola di rinnovo automatico presente nel suo contratto. [...] Un rinnovo importante che pone un primo grande tassello all’interno del puzzle giallorosso che è la stagione 2023/2024. In attesa di segnali da parte di Smalling, l’altro contratto pesante in scadenza questa estate. [...] Il dilemma più grande rimane sempre il futuro dello SpecialOne. Che aspetta segnali concreti dalla proprietà. Con due obiettivi ancora in ballo – quarto posto ed Europa League – per i Friedkin non c’è fretta di sedersi attorno ad un tavolo. Prima il campo, poi le strategie. Il portoghese registra le volontà e aspetta, non rimanendo indifferente a questi prolungati silenzi della proprietà dopo i vari input “a parlarne” inviati pubblicamente negli ultimi mesi. Intanto siamo ad aprile e il tempo stringe con il valzer delle panchine europee che è già iniziato.

(La Repubblica)