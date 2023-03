Matic fino al 2024, resta lui il leader del centrocampo

Segnali. Ci piace pensare che il pellegrinaggio nei luoghi del passato, sia un modo ideale per ricongiungersi al futuro che ricomincia. D’altronde Nemanja Matic è un gigante (194 cm) fatto così. I luoghi delle sue radici, quelli in cui è cresciuto prima come uomo e poi come calciatore, sono quasi terra sacra da non dimenticare. Per questo, proprio quando si lega ancora per un anno alla Roma, il fatto che in questi giorni sia passato per Bijeio Polje, nello stadio del Jedinstvo, dove ha giocato il suo primo campionato da professionista, è il filo rosso che lo lega all’attualità. [...] In attesa di scoprire quello che succederà con Mourinho, il centrocampista ha scelto, a prescindere dalle sorti altrui. A Roma sta benissimo, tanto da aver comprato casa. Non solo: nello spogliatoio è sempre più leader e sta dimostrando di avere un ruolo da chioccia per i giovani che si affacciano in prima squadra.

(gasport)