Matic dice sì per un altro anno. Ora Pinto deve convincere Smalling

E’ scattato il rinnovo automatico sul contratto di Nemanja Matic. Il centrocampista ha raggiunto tutte le condizioni e si legherà alla Roma per un’altra stagione allo stesso stipendio attuale di 3,5 milioni più bonus. Una certezza in più in vista del prossimo | campionato, a prescindere dalla qualificazione in Champions League. [...] Adesso Tiago Pinto dovrà convincere a restare Chris Smalling (scadenza 30 giugno). Ci sta provando con un biennale a 7 milioni totali compresi bonus individuali e collettivi (l'offerta iniziale era di 5). [...]

(Il Messaggero)