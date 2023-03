Massa incerto, giusto il rosso al brasiliano

IL TEMPO (F. SCHITO) - Partita non semplice per l'arbitro Massa. Il nervosismo è palpabile, come conviene a ogni derby. Il fischietto di Imperia, che sceglie di fischiare molto nei primi minuti del match per dare subito un segnale ai calciatori, grazia Mancini per un fallo su Zaccagni, quindi è il match-winner a cadere nella trappola del difensore centrale romanista, spintonandolo via sotto gli occhi dell'arbitro: entrambi avrebbero meritato il giallo. L'episodio chiave della partita rimane l'espulsione di Ibanez, che conferma di essere il giallorosso che gestisce meno bene lo stress della stracittadina: il difensore sbaglia uno stop e blocca una ripartenza di Milinkovic, inevitabile il secondo giallo al 32' del primo tempo, dopo essere stato sanzionato all’8’ per un fallo su Felipe Anderson.

Nella ripresa non c'era invece il fuorigioco fischiato sulla conclusione da due passi di Felipe Anderson parata da Rui Patricio: a dare la palla al numero 7 biancoceleste era stato infatti Smalling, in una mischia su corner. Corretto l'annullamento del pareggio giallorosso: il tocco di Smalling, che ha provocato l'autogol di Casale, nasce da una posizione di fuorigioco del difensore inglese sul colpo di testa di Mancini. Nel finale, l'arbitro ha deciso di amministrare il parapiglia che si è creato dopo il triplice fischio estraendo due cartellini rossi: uno ai danni di Cristante, l'altro a Marusic.