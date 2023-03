Mancini con Smalling e Ibanez, senza di loro la difesa non è super

Contro la Real Sociedad torna la difesa d’acciaio. Quella che sta rendendo possibile la corsa verso i quarti di Europa League e tiene vivido il sogno Champions in campionato. Oggi la Roma si piazza al tredicesimo posto con 25 gol subiti in Serie A, le uniche due italiane sopra sono Lazio (al quarto posto con 19 gol subiti) e Napoli (seconda 16). Comanda la classifica il Barcellona (8), mentre al pari dei giallorossi ci sono mostri sacri come il Manchester City, Bayern Monaco e Arsenal. Se non fosse stato per le due partite perse (6 gol subiti), adesso la squadra di Mourinho sarebbe tra le top 5 d’Europa. Sconfitte che coincidono proprio con l’assenza di uno tra Smalling, Mancini e Ibanez. Loro tre, più Rui Patricio sono stati i giocatori più utilizzati da Mourinho in tutta la stagione, tutti sopra i 2900 minuti: Mancini 2937, Ibanez 3015, Smalling 3030 e Rui Patricio 3240. Non solo, la Roma è la seconda squadra in Serie A ad aver subito meno tiri in porta (81), la prima è la Juventus (65). [...]

(Il Messaggero)