Mancini: "Andare in Turchia era l'unica possibilità per Zaniolo. Pellegrini? Gli infortuni ne condizionano il rendimento"

In un'intervista al quotidiano, Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato della situazione degli azzurri esprimendo preoccupazioni riguardo al reparto avanzato: "In attacco i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano".

Zaniolo ha fatto la scelta giusta?

"Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità"

Pellegrini farò il salto definitivo anche in Nazionale?

"Con noi ha sempre fatto bene, sia come esterno d’attacco sia interno in mediana. Poi nel corso della stagione patisce degli infortuni che condizionano il suo rendimento"

(Il Messaggero)