L'ombra di Conte su Mou. E Dybala sta a guardare

LEGGO (D. PETROSELLI) - Sarà un'estate con una nuova girandola di tecnici. Tanti i big alla finestra in cerca di una squadra: a partire da Antonio Conte, fresco della rottura con il Tottenham. Spettatrice interessata potrebbe essere anche la Roma. Nonostante un contratto fino al giugno 2024, il futuro di Josè Mourinho è ancora da definire nella Capitale. Tutto sembra ruotare sull'approdo in Champions del club giallorosso, ma la realtà è che il portoghese attende dai Friedkin ben prima della chiusura del campionato garanzie sul progetto tecnico. La società vuole continuare con lo Special One ma i paletti del Financial Fair Play imposto dalla FIFA non lasciano troppi margini, con un mercato che sarà possibile sì ma non senza qualche sacrificio importante (servono plusvalenze pari a 40-50 milioni). In caso di addio con un anno di anticipo, il piano B allora sarebbe proprio Conte (con De Zerbi più defilato), che non solo come carisma sarebbe la giusta continuazione del progetto già cominciato. Inoltre il tecnico salentino già qualche anno fa aveva mostrato interesse per la Roma, rimandando al futuro ogni possibile "matrimonio". Ma a TMW Radio l'amico ed ex calciatore Massimo Brambati, parlando proprio dell'ipotesi giallorossa ha sottolineato: «È andato via dal Tottenham perché vuole lottare per vincere e non si accontenta del 4° posto. A Roma deve avere la garanzia che può vincere in pochi anni». Per Conte rimane però viva anche la pista di un ritorno all'Inter e, in questo caso, ecco che ritorna anche il nome di Paulo Dybala, con l'argentino corteggiato e mollato la scorsa estate che sarebbe invece il regalo di Marotta per convincere il tecnico pugliese ad una avventura bis.