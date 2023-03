L’Olimpico fa la voce grossa: fazzoletti bianchi in Tevere contro la squalifica di Mourinho

La prima prova d’esame è arrivata. Oggi pomeriggio servrà la promozione, come richiesto da Mourinho domenica scorsa al termine di Roma-Juventus: “Dobbiamo saper vincere tre gare consecutive“. A meno di 72 ore dalla sfida alla Real Sociedad arriva il Sassuolo. Con una Tevere infuocata: via alla protesta, alla panolada alla spagnola, contro la qualifica di Mou. Di tutto per la vittoria. D’altronde il doppio obiettivo è puntato: vittoria e aggancio all’Inter in classifica. [...] Mourinho sarà squalificato, sostituito in panchina dall’imbattuto Foti, e seguirà la partita in qualche anfratto dell’Olimpico. Non potrà godersi dal vivo la “panolada” organizzata in suo onore dai Roma Club e UTR. Una forma di protesta tipicamente spagnola, che vedrà coinvolta la tribuna Tevere per esprimere vicinanza dopo “l’ingiustizia subita dalla Roma e dall’allenatore”. L’obiettivo dei tifosi – si legge in una nota – è di “far sentire civilmente il proprio sdegno. Per questo l’invito è di portare un fazzoletto bianco da sventolare al fischio d’inizio”.

(La Repubblica)