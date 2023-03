Locatelli e Miretti: rinforzi per Roma

Rtitrovato finalmente Paul Pogba, la Juventus e Massimiliano Allegri continuano a recuperare pezzi in vista di un finale di stagione che tra campionato, Europa League e Coppa Italia richiederà tutte le forze della rosa bianconera. Rosa che ieri oltre al Polpo ha visto tornare in campo anche Federico Chiesa, dopo le assenze di La Spezia e Nantes. (...) Allegri recupererà sicuramente Manuel Locatelli, assente ieri sera per squalifica, e quasi certamente Fabio Miretti, che ha definitivamente smaltito la distorsione alla caviglia sinistra riportata il 7 febbraio in casa della Salernitana. (...) Anche se è ovviamente è presto per parlare di abbondanza: perché né Pogba, né Miretti all'Olimpico saranno ancora in condizione di giocare titolari. Per il Polpo sì continuerà a navigare a vista, valutando le risposte del suo corpo ai carichi agonistici. Miretti invece, in virtù di un'assenza molto più breve, potrebbe già essere in condizione di tornare tra i titolari il 12 marzo contro la Sampdoria (...)

(Tuttosport)