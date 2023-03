Llorente pronto all'esordio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lorente verso una maglia da titolare, Darboe torna ad allenarsi in gruppo. Nella giornata di ieri i giallorossi hanno svolto l'ultimo allenamento in vista della gara di oggi - calcio d'inizio alle ore 18.45 - con la Real Sociedad. Prima della seduta al Fulvio Bernardini la squadra si è riunita in un caloroso abbraccio a Ebrima Darboe: il centrocampista è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo e ha ricevuto un applauso da tutti i suoi compagni dopo un lungo infortunio - una lesione al crociato destro, rimediata lo scorso 16 luglio contro il Portimonense durante il ritiro estivo in Portogallo - che l'ha tenuto fuori per nove mesi. Il classe 2001 dopo una parte di allenamento con la squadra, ha svolto un lavoro personalizzato. Stesso iter per Roger Ibanez. Contro la Real Sociedad Mourinho è pronto a schierare il miglior undici possibile: davanti a Rui Patricio, oltre a Mancini e Smalling, ci sarà l'esordio di Diego Llorente.

Lo spagnolo, che ha vestito la maglia degli avversari dei giallorossi dal 2017 al 2020, prenderà il posto dello squalificato Ibañez. Wijnaldum verso la panchina, con Ma-

tic e Cristante che torneranno a far coppia a centrocampo. Sulla fascia sinistra, visto l'ottimo momento, è confermato Spinazzola, mentre è possibile un turno di riposo per Zalewski a destra: al suo posto è pronto Karsdorp. El Shaarawy sarà ancora una volta una riserva. Dybala dovrebbe abbandonare il ruolo da falso nove visto con la Juve, arretrando al fianco di Pellegrini, con Abraham pronto a riprendersi il posto da centra-vanti. Non preoccupa, invece, la situazione relativa a Solbakken, che non è il lista Uefa ma che comunque tornerà a disposizione la prossima settimana dopo aver accusato un fastidio all'adduttore, ma senza riportare lesioni.