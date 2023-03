L’esordio di Tahirovic: “Ringrazio Mourinho”

«Grazie Mourinho». Benjamin Tahirovic non ci ha pensato due volte, e alla sua prima intervista in nazionale ha voluto ringraziare il suo allenatore per averlo lanciato nel calcio dei grandi e per il lavoro che sta facendo quotidianamente con lui. Ringraziamenti doverosi, così come i complimenti al ragazzo che giovedì sera ha esordito con la nazionale bosniaca giocando contro l’Islanda. Non una manciata di minuti, come spesso accade ai ragazzi nel loro primo gettone in prima squadra, il ventenne ha giocato titolare e ha chiuso il match tra i migliori in campo. A tal punto che i media bosniaci sono letteralmente impazziti per la stellina che ha stregato anche Mourinho: «Sono grato al tecnico per avermi dato la possibilità di giocare e per aver raccolto minuti in alcune partite importanti come contro Bologna e Milan – ha detto Tahirovic dopo la partita -. Ho ancora molto da lavorare per crescere e migliorare. Ma credo di essere sulla strada giusta». [...]

(corsport)