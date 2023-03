L’effetto Mourinho non si esaurisce mai: per il Feyenoord 25mila in coda virtuale

Un’onda d’amore travolgente che va oltre i risultati e le delusioni. Ieri la Roma ha messo in vendita i biglietti per la partita con il Feyenoord del 20 aprile e la coda virtuale è arrivata a segnare 24.592 persone in attesa di un tagliando, picco mai registrato nella storia. Una caccia che porterà all’ennesimo sold-out stagionale. [...] Ad aiutare una politica societaria sui prezzi dei biglietti lungimirante e in linea con il periodo storico che il Paese sta vivendo. Non solo, anche un livello maggiore di intrattenimento (canzoni pre-gara, giochi di luci, concorsi e concerti) e iniziative di marketing mirate che hanno avuto la funzione di detonatore. Andare allo stadio, anche in partite non di cartello, a prezzi stracciati o addirittura gratis è stato qualcosa di profondamente innovativo. [...] Insomma, un cambiamento radicale che è alimentato da José Mourinho, un tecnico di calibro internazionale la cui figura è universalmente riconosciuta come vincente e che ha attirato su di sé tantissima curiosità. Osservarlo sbracciarsi in panchina verso la squadra, assistere dal vivo a una protesta contro gli arbitri, sentirlo parlare in conferenza stampa e magari vederlo attaccare un avversario che si attarda a battere una rimessa laterale, fa ormai parte dello show. Si chiama “effetto Mou“, un fenomeno che ha contagiato migliaia di persone. [...]

(Il Messaggero)