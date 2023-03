Lecce, Venezia, Cremonese: una storia di occasioni perse

La caduta rovinosa contro il Lecce del 1986 ormai rischia di essere passata in prescrizione. Ma, a ripensarci, ancora fa male. A cascata si ripresentano quei fantasmi, le tante, troppe occasioni buttate come quella lì. [...] La Roma di Mou ci ha messo del suo, senza raggiungere i livelli precedenti, se non altro perché parliamo di obiettivi diversi. Quest'anno di occasioni buttate se ne contano diverse. Sono quei treni che ti passano davanti e li perdi inesorabilmente. E se il buongiorno si vede dal mattino, si doveva capire subito che questa squadra aveva certe tendenze a buttarsi via. Questione di Dna. Alla quarta di campionato, dopo tre vittorie e un pareggio, la Roma va a Udine. Poteva essere la chance per una prima accelerazione verso l'alto, invece arriva una sconfitta. Pure pesante: 4-0. Un altro clamoroso stop arriva a novembre, prima della sosta per il Mondiale in Qatar. [...] Le due partite con la Cremonese, l'eliminazione dalla Coppa Italia e quella del 28 febbraio (prima vittoria in campionato della formazione grigiorossa), aggiungono solo un tocco di malinconia.

(Il Messaggero)