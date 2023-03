Le colpe di Serra, le manette di Mou: i rischi della Roma

Tredici anni dopo, riecco le manette di Mourinho. L'immagine è stata postata sui social a freddo, eppure il clamore è stato comunque grande perché José sa come crearlo. E anche in questa circostanza è riuscito a trasformarsi in vittima: lui vessato dalla Corte sportiva d'Appello, che non gli ha tolto nemmeno uno dei due turni di squalifica.

[...] La pena di Mourinho è stata inizialmente sospesa, così è potuto andare in panchina contro la Juve, e la strada sembrava tracciata affinché la squalifica venisse ridotta a una giornata. Una sentenza che sarebbe stata anche - diciamo così - politica, perché non avrebbe inasprito gli animi: José avrebbe saltato il Sassuolo e, pazienza, ma non la Lazio. Invece, a sorpresa, sono state confermate le due giornate di stop: all'allenatore della Roma nono sono state concesse attenuanti (però qualcuna ce l'aveva eccome).

[...] La Roma ha scelto la via della protesta elegante: tutti zitti per due partite, un silenzio che fa molto rumore. Sicuri servissero le manette?

(gasport - S. Agresti)