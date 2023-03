Lazio-Roma: profumo di grande Europa

È il derby, certo. Ma non è soltanto il derby. E anche (soprattutto?) uno scontro diretto per un posto Champions. Che non è il massimo della vita, ma non è neppure il minimo. Un derby al profumo d'Europa, per dirla con una saccocciata di retorica. Una sfida che, classifica alla mano, emetterà un giudizio concreto e delicato; una sfida più da vincere che da non perdere. (...) Un derby da 6 punti, allora? La lo-gica, al di là dell'aritmetica, indica questo. Cón la Roma che in classifica oggi ne ha 2 meno della Lazio. (...) Non si giocherà per il primato cittadino, più o meno effimero, ma per centrare un traguardo ricco e prestigioso come la partecipazione alla Champions della prossima stagione. Un premio di consolazione? Dipende da che angolazione si guarda la faccenda. Forse, chissà, sarebbe più corretto parlare di obiettivo basico per entrambe le squadre ma nessuno lo ammetterà mai. Meglio amplificare anche il minimo, giusto? Il giovedì di coppe ha emesso verdetti opposti (Roma avanti in Europa League, Lazio eliminata dalla Conference), stati d'animo diversi ma un comune stress fisico-atletico-mentale che, non v'è dubbio, domani si farà sentire. Lazio e Roma sono squadre che, come conferma la classifica, bene o male si equivalgono. (...) Due squadre poco affidabili, a lungo raggio. Capaci di mostrare cose molto belle e pure cose molto brutte con identica facilità. Due squadre imperfette? Questo ci dicono i numeri. (...)

(corsera)