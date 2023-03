LAZIO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio tra Matic e Wijnaldum, Abraham titolare

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di Roma, in programma alle ore 18. José Mourinho, che non sarà in panchina perché squalificato, dovrà rinunciare soltanto a Rick Karsdorp, operato ieri dopo la frattura al naso, e a Marash Kumbulla, espulso nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Davanti a Rui Patricio, con il ritorno da titolare in Serie A di Gianluca Mancini si rivedrà il terzetto difensivo tipo, completato da Chris Smalling e Roger Ibanez. Nessun dubbio sulle fasce, con Nicola Zalewski a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra, mentre Stephan El Shaarawy partirà dalla panchina. Ballottaggio, invece, a centrocampo, con Nemanja Matic (che dovrebbe riuscire a recuperare dopo l'indisposizione che gli ha fatto saltare la sfida con la Real Sociedad) leggermente favorito su Georginio Wijnaldum per affiancare Bryan Cristante. Completa l'undici il tris d'attacco: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Tammy Abraham, che dovrebbe essere preferito ad Andrea Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

