Lazio-Roma, derby senza palla: nessuna delle due cercherà il controllo del gioco

Nel settembre 2009, dopo Inter-Barcellona 0-0 con monologo dei catalani al 66% di possesso palla ma senza grandi occasioni da gol, José Mourinho rispose a chi lo criticava: “La partita è andata come volevo: la mia Inter ha controllato il gioco senza avere il pallone“. (...) È diventata anche la chiave del campionato di Roma e Lazio, e sarà il motivo conduttore del derby di domani. Si cercherà di lasciare il pallone all’avversario, il più possibile. Magari se avessero avuto due centravanti in piena forma e affidabili sempre (ma non è stato così) le cose sarebbero state diverse, comunque le romane, quest’anno, non amano proprio avere la palla. (...) Se c’è una statistica in cui eccellono, è quella dei gol incassati (Lazio seconda miglior difesa, Roma quarta), e dei punti ottenuti in trasferta: Lazio seconda e Roma quarta anche qui. Prepariamoci: sarà un derby a non prenderle, di prudenze incrociate. Il controllo sarà tutto. Guardate la Roma di Mourinho: getta secchiate di ghiaccio in ogni partita con formidabile pazienza, spegne bollori e previene pericoli, poi aspetta di pescare dal ghiaccio l’ostrica giusta, dimenticata nel cestello. (...)

(Il Messaggero)