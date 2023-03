Lazio, per il derby Hysaj stringe i denti e ce la fa. Non si allenano solo Immobile e Patric

Doppia seduta per la Lazio alla vigilia del derby: in mattinata prima parte di tattica; nel pomeriggio seconda parte con classiche prove e infine le palle inattive. Sarri ha ritrovato Hysaj dopo i fastidi alla caviglia destra e con ogni probabilità gli chiederà uno sforzo sulla fascia sinistra della difesa con Marusic a destra e Casale con Romagnoli al centro. A centrocampo spazio a Cataldi con Milinkovic e Luis Alberto. Con Immobile out, Felipe Anderson sarà affiancato da Pedro e Zaccagni.

(ilmessaggero.it)

