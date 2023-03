Lazio in fila per Frattesi

Grandi manovre in atto pensando già a un posto in Champions. La carta privata firmata da Sarri, Immobile e Lotito va aggiornata con nomi nuovi sul taccuino. È vero che non è mai stato depennato Zielinski, che ha già dato la disponibilità a raggiungere il maestro Maurizio, in caso di mancato rinnovo col Napoli entro giugno. Ma il polacco ha dato la priorità al club partenopeo, che deciderà se trattenerlo oppure far cassa e cederlo. (...) Ecco perché la Lazio, a fari spenti, si muove su un doppio binario. Oltre Zielinski, c'è un altro obiettivo big per sostituire Sergej a centrocampo: Davide Frattesi del Sassuolo. In gran segreto, Lotito ci lavora in prima persona ormai da fine dicembre quando incontrò l'agente Riso a Villa San Sebastiano. (...) Frattesi era al derby all'Olimpico lo scorso 15 marzo, c'era anche con Klose e Lulic. Ora pensa solo a compiere il salto definitivo. E alla Lazio lo farebbe con la Champions e con un allenatore in grado di renderlo ancora più completo. (...) Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni, con Roma e Juve ancora in agguato: «In estate arriveranno altre offerte, puntualizza il dg Carnevali, e Frattesi potrebbe far bene anche all'estero». Infatti la concorrenza rischia di essere agguerritissima, bisogna muoversi in anticipo. Così Lotito ha riaperto una corsia preferenziale con il manager Riso: poche settimane fa c'è stato un altro incontro, ufficialmente per chiudere l'accordo per Cataldi, che ormai deve porre solo la firma sul rinnovo a 1,5 milioni sino al 2028. (...)

(Il Messaggero)