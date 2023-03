Lasciate che la Joya si scateni

Dai, che lo hanno fatto in tanti. Segnare contro le squadre del cuore e fingere di rodersi il fegato: non avrei voluto ma è lo sport, amici, ed è il mio mestiere, scusate se esisto ancora. Paulo Dybala avanza l'attenuante di non aver segnato, pure se ci ha provato e Szczesny si è dovuto alzare da terra per impedirglielo. Dybala ha solo esultato a fine partita per la vittoria della Roma, squadra per la quale attualmente gioca come tiene a sottolineare. È balzato in braccio a Wijnaldum, li per lì, e in seguito ha scritto due sobrie righe sui social. Poteva dare di più, durante la partita e anche dopo, e sarebbe rimasto comunque innocente, vergin di codardo oltraggio.

[...] Invece domenica Dybala si è preso a tarda sera la libertà di esultare, il naturale diritto alla gioia, e per questo è stato digitalmente bastonato e virtualmente crocifisso. Supponiamo da sostenitori della Juventus dei quali era comprensibile l'amarezza per i tre pali colpiti e la rimonta interrotta. Ma Dybala non solo è innocente: la sua posizione è socratica. Invece della condanna meriterebbe una ricompensa vitalizia per meriti acquisiti nei confronti della repubblica bianconera.

[...] Sette anni di scarpini consumati, infortuni superati con pazienza monastica da parte sua e da parte di chi lo aspettava. Perché è sempre stato uno che ti fa star lì ad aspettare e quando ripassa ti cambia la vita. Con la Juventus ha segnato 115 gol, 18 dei quali in Champions League.

[...] Quasi all'inizio dei suoi secondi trent'anni, Dybala è stato sostanzialmente scartato dalla squadra per la quale aveva desiderato di diventare indispensabile e ha trovato (quasi) tutto ciò che cercava in un'altra. Alla Roma, dove è stato accolto da fumi colorati, feste di piazza, un allenatore che individua e idolatra la qualità come un orso affamato cerca il miele. E da compagni che neppure gli chiedono prodigi: basta loro la sua presenza per trasfigurarsi. Domenica, con quest'altra squadra ha battuto quella che lo aveva sedotto in gioventù e abbandonato ai primi sintomi di maturità avanzata. E avrebbe dovuto chinare la testa penitente. No, lasciatelo in pace. A saltare in braccio a chi gli vuole bene qui e adesso.

(Marco Evangelisti - Corsport)